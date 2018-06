Babiš: Suma na platy se celkem zvedne o 10 pct, nepřidá se plošně

Vláda chce příští rok zvýšit sumu na platy ve veřejné sféře celkem o deset procent. Přidávat hodlá hlavně učitelům a špatně placeným profesím či oborům, v nichž chybějí pracovníci. Ostatním zaměstnancům, tedy hasičům, policistům či úředníkům se obnos na platy zvýší o šest procent. Na tiskové konferenci to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Kritizoval odbory za jejich dnešní protestní setkání. Odbory žádají pro učitele na platy o 15 procent víc peněz než letos a pro ostatní pracovníky zvýšení tarifů o deset procent, a to už od října. Předáci si stěžují na to, že s nimi vláda o růstu platů ještě nezačala vyjednávat, i když ji k tomu před čtvrt rokem vyzvali. Ministryně financí v demisi Alena Schillerová (za ANO) řekla, že další prostor k navýšení sumy na platy nevidí. Odboráři z veřejného sektoru jednali o svém dalším postupu a strategii pro vyjednávání. Připraveni jsou případně i k nátlakovým akcím.