Babiš: Slevy na jízdném budou zavedeny až od září

Slevy na jízdném budou zavedeny až od 1. září, a ne v původně plánovaném termínu 10. června. Za odkladem je žádost krajů, které upozornily, že dřívějšímu zavedení slev brání technické problémy. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Vláda v demisi koncem března rozhodla, že poskytne slevu ve výši 75 procent na jízdné ve veřejné dopravě pro cestující starší 65 let a studenty do 26 let. Stát tato sleva vyjde od příštího roku na 5,83 miliardy korun ročně. V programovém prohlášení z letošního ledna současná vláda v demisi slibovala jízdné na železnici pro seniory a studenty do 26 let zcela zdarma. Letošní náklady na zlevněné jízdné by podle vlády měly pokrýt nespotřebované výdaje ministerstev z minulých let.