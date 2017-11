Babiš si neumí představit vládu bez důvěry celé volební období

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš si nedokáže představit, že by vláda bez důvěry fungovala celé čtyřleté volební období. Ve vyjádření pro ČTK tak reagoval na výroky prezidenta Miloše Zemana, který naznačil, že by kabinet hnutí ANO vládl, přestože by ve Sněmovně nezískal důvěru. Babiš v úterý dostal od Zemana pověření jednat o sestavení vlády, v pátek vyjádřil přesvědčení, že jeho kabinet důvěru získá.

"Mým cílem je sestavit vládu odborníků a uděláme všechno pro to, aby důvěru získala. Ve volbách jsme dostali hlas jednoho a půl milionu voličů a zasloužíme si dostat šanci ukázat, co umíme," uvedl rovněž Babiš. Už dříve řekl, že chce vytvořit menšinový kabinet, ve kterém by kromě členů ANO byli i nestraničtí experti.