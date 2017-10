Babiš se pokusí o menšinovou vládu ministrů ANO a odborníků

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se pokusí o menšinovou vládu složenou z ministrů ANO a nestranických odborníků. Řekl to serveru iDNES.cz. Reagoval tak na to, že další strany zastoupené ve Sněmovně odmítají s hnutím ANO spolupracovat v koalici. Kabinet by měl podle Babiše částečně plnit program všech stran. Předseda vítězné strany z voleb zatím nemá představu, jaké subjekty by mohly takový kabinet podpořit.

"Pokud jsme byli všude odmítnuti, tak zkusíme menšinovou vládu. A přijdeme s programem, který částečně i plní program všech stran," řekl iDNES.cz Babiš. V souvislosti s možnou podporou kabinetu ANO s odborníky poukázal na to, že některé strany ještě řeší svou budoucnost kvůli propadu od posledních voleb. "Mají své problémy, oni neuspěli ve volbách a členové oprávněně žádají hlavy," řekl.