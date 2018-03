Babiš se na úřadu vlády setkal s předsedou americké Sněmovny reprezentantů

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) jednal na úřadu vlády s předsedou americké Sněmovny reprezentantů Paulem Ryanem o ekonomické, obchodní a vědecké spolupráci, zejména o možných komplikacích způsobených jednostranným uvalením cel na dovoz hliníku a oceli do USA. Babiš v souvislosti se stým výročím vzniku Československa, ke kterému přispěly i Spojené státy, uvedl, že blížící se oslavy budou dobrým impulsem pro další prohloubení česko-americké spolupráce.

Ryan do Prahy dorazil o víkendu i s rodinou. V úterý vystoupí na zvláštní schůzi Sněmovny. Ryan a předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) by při ní měli podepsat společnou deklaraci, jež mimo jiné odkazuje na vznik samostatného Československa před 100 lety a americký podíl na něm. V Senátu se Ryan zúčastní konference s názvem Role Spojených států amerických v evropské bezpečnostní architektuře - 100 let poté.