29-01-2017 12:27 | Martina Bílá

Jedna z firem holdingu Agrofert podá stížnost k Evropské komisi kvůli českému zákonu o střetu zájmů. V pořadu Partie na televizi Prima to řekl vlastník Agrofertu a vicepremiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj stát zákonem porušuje evropské právo, protože omezuje jeho vlastnická práva. Zákon o střetu zájmů mimo jiné omezuje firmám členů vlády přístup ke státním zakázkám a k dotacím.

Bankovní rada České národní banky na měnovém zasedání ve čtvrtek 2. února nechá sazby na minimech a oznámí pokračování devizových intervencí. Vyplývá to z odhadů analytiků oslovených ČTK. Centrální banka ve čtvrtek zveřejní i novou makroekonomickou prognózu, ve které ekonomové očekávají zohlednění výrazného růstu inflace koncem loňského roku. To by podle nich mohlo vést k rychlejšímu konci intervencí. Bankovní rada před Vánocemi zopakovala, že jako pravděpodobný termín ukončení režimu devizových intervencí vidí polovinu roku 2017.