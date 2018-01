Babiš: S Bulharskem se shodujeme v migraci i kohezní politice

Česko a Bulharsko se shodují v nutnosti najít celoevropský kompromis při řešení migrace i v tom, že je třeba, aby členské země Evropské unie měly větší vliv při rozdělování financí z kohezních fondů EU. Po jednání s bulharským premiérem Bojkem Borisovem, jehož země nyní předsedá EU, to v Sofii řekl český premiér Andrej Babiš. Kvóty na přerozdělování migrantů označil za "absolutně nepřijatelné". Babiš do Sofie vyrazil především proto, aby jednal o prioritách bulharského předsednictví v Radě EU, které bude trvat do konce června.

Za jeden z hlavních okruhů rozhovoru s Borisovem označil migrační politiku a řekl, že je nutné, aby země EU našly v této věci kompromis. Podle Babiše je "nepřijatelné", aby došlo k přehlasování některých států jako v roce 2015, kdy většina členských zemí proti vůli Česka, Polska, Maďarska a Rumunska kvóty schválila. Kvóty na přerozdělování migrantů jsou podle českého premiéra "neefektivní" a "rozdělují Evropu". Po jednání s Borisovem český premiér rovněž podpořil vstup Bulharska do schengenského prostoru. Balkánská země, která je členem EU od roku 2007, už v roce 2011 splnila formální kritéria pro tento vstup. Babiš svému bulharskému protějšku také poděkoval, že v rámci svého unijního předsednictví Sofia zorganizuje summit o dvojí kvalitě potravin, na kterou dlouhodobě upozorňují země visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Tato schůzka by se měla konat 30. dubna v bulharské metropoli a Česko na ni podle Babiše vyšle přinejmenším ministra.