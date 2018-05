Babiš: Projekt vícerychlostní EU nesmí rozdělit Evropu

Premiér Andrej Babiš kritizoval koncept takzvané dvourychlostní EU, pokud by rozdělil Evropu. Na konferenci Globsec v Bratislavě se předseda české vlády vyslovil i pro to, aby se debaty o budoucnosti unie účastnily všechny státy bez ohledu na to, zda se zapojily do jednotlivých projektů užší spolupráce. Podle Babiše byl evropský kontinent navzdory společným dějinám vždy plný rozdílů a odlišností. "Žádný členský stát by nikdy neměl být vyloučen z procesu vytváření a schvalování rozhodnutí ve věci jednotného trhu," řekl premiér v demisi. Dodal, že vícerychlostní Evropa nesmí narušit fungování jednotného trhu.