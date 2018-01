Babiš probral s Junckerem migraci

Schůzka premiéra Andreje Babiše s předsedou Evropské komise (EK) Jeanem-Claudem Junckerem v Bruselu nepřinesla konkrétní řešení problému kvót na uprchlíky. Babiš po jednání novinářům řekl, že debata o reformě evropského azylového systému je dlouhodobá a může skončit i později než v první polovině letošního roku. Babiš absolvoval sérii jednání, kromě Junckera se setkal také s dalšími členy komise. Premiér přijel do Bruselu řešit především otázku kvót, revizi azylového systému, rozpočet a brexit. Babiš připomněl společný projekt zemí takzvané visegrádské skupiny, tedy České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska, které nedávno výrazně přispěly do fondu na podporu řešení migrace v Africe, spravovaného Itálií. V minulosti také Česko v migrační krizi pomáhalo například vysláním policistů do Slovinska, Maďarska či Bulharska.

Předseda vlády Andrej Babiš si nemyslí, že státy Evropské unie by po roce 2020 měly výpadek příjmů unijního rozpočtu způsobený odchodem Británie řešit zvýšením svých příspěvků. Evropské hospodářství podle Babiše totiž roste, a tak jedno procento hrubého domácího produktu (HDP) unie, které je nyní stropem pro evropský rozpočet, znamená fakticky větší objem peněz. V Evropské unii na jaře začíná zásadní debata o dalším víceletém finančním rámci, tedy o podobě evropských peněz na léta 2021 až 2027.