Babiš přišel s myšlenkou menšinové vlády, ostatní ji kritizují

Protože necelý týden po volbách nenašel partnera do koalice, přišel předseda hnutí ANO Andrej Babiš s tím, že sestaví menšinovou vládu z ministrů ANO a nestranických odborníků. Řekl to serveru iDNES.cz. Podporu chce hledat u všech stran zastoupených v nové Sněmovně. Od jejich představitelů se ale kladných reakcí nedočkal, předsedové myšlenku většinou kritizují a nemění názor, že Babišovu vládu nepodpoří.

Babiš serveru iDNES.cz řekl, že menšinovou vládu ANO zkusí kvůli tomu, že ho všechny strany odmítly. Kabinet by podle něj mohl částečně plnit program všech stran. V České televizi Babiš dodal, že preferuje podporu od stran, s kterými bylo ANO dosud ve vládě, tedy ČSSD a KDU-ČSL. "A od stran, s kterými máme styčné body v programu," uvedl. Při sestavování vlády chce oslovit dosavadní ministry za ANO a odborníky. Šéfové dalších stran označili Babišovo řešení například za nešťastné nebo ne právě ideální. Petr Fiala (ODS) hovoří o tom, že si Babiš jde splnit svůj sen vládnout sám. Znovu vyloučil to, že by občanští demokraté mohli vyslovit Babišově vládě podporu. Totéž uvedl i šéf Pirátů Ivan Bartoš, jehož strana s informací pracuje už druhý den. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek oponuje i myšlence, že by mohli být ve vládě nadstraničtí odborníci. "Vláda je politický orgán a ministři, byť nebudou členy strany, jsou politici a budou dělat politická rozhodnutí," uvedl. Zatímco podle Kalouska Babiš slovy o odbornících jen vypouští marketingovou mlhu, úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec prohlášení považuje za pokusný balonek ANO, na který nebude reagovat. Také trvá na opoziční roli sociální demokracie. Podporu menšinové vládě ANO vyloučil i předseda SPD Tomio Okamura.