Babiš připustil zmírnění povinnosti dávat majetková přiznání

Starostové se možná dočkají zmírnění povinnosti předkládat majetkové přiznání. Premiér Andrej Babiš (ANO) je ochoten změny i přes negativní stanovisko vlády ještě probrat ve Sněmovně. Uvedl to po setkání se zástupci Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv. Vláda podle premiéra při projednávání úprav neměla k dispozici informace o rezignacích starostů a radních, kteří se rozhodli vzdát se obecních funkcí. Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla jsou jich už desítky. Podle předsedy Sdružení místních samospráv Stanislava Polčáka hrozí, že se zejména na malých obcích na podzim nepodaří najít dostatek kvalitních zájemců o funkce na radnicích, obce by pak musely řídit správci ministerstva vnitra.

Jedna z novel by měla zbavit starosty, místostarosty a radní, kteří tyto funkce nevykonávají na plný úvazek, povinnosti zveřejňovat v centrálním registru informace o veškerém svém majetku, což navrhli poslanci KDU-ČSL. Poslanci STAN pak navrhli, aby informace o majetku nebyly veřejné bez omezení - zájemci by se do registru mohli dostat jen na základě individuální žádosti.