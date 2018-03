Babiš převzal na Kroměřížsku petici za dostavbu dálnic D49 a D55

Předseda vlády v demisi Andrej Babiš (ANO) převzal v Pravčicích na Kroměřížsku petici na podporu výstavby dálnic D49 a D55 ve Zlínském kraji. Podle jejího iniciátora, bývalého hejtmana Libora Lukáše, ji podepsalo necelých 15.000 lidí. Petice nyní poputuje jak do Poslanecké sněmovny, tak do Senátu, řekl ČTK Lukáš. Dokument má přimět zákonodárce ke schválení zákona, který by usnadnil povolování staveb důležitých silnic. Vznik dálnice, která má dále vést na Valašsko, dlouhodobě brzdí ekologové, především spolek Egeria. Vadí jim, že má dálnice vést místy s výskytem vzácných živočichů.