Babiš: Premiéři V4 nepojedou na minisummit EU o migraci

Žádný z premiérů visegrádské čtyřky (V4) nepojede do Bruselu na nedělní minisummit Evropské unie o migraci. Uvedl to český premiér Andrej Babiš po setkání se svými protějšky z Maďarska, Polska a Slovenska v Budapešti. Babiš tuto dohodu odůvodnil tím, že by premiéři V4 s předpokládanými závěry schůzky nesouhlasili. Polsko, Maďarsko, Slovensko a Česko se chce podle Babiše soustředit na schůzku Evropské Rady v příštím týdnu, která se migrací bude taky zabývat. V4 například navrhuje, aby se změnily a posílily kompetence agentury Frontex střežící vnější hranice EU.