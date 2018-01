Babiš před poslanci mluvil o hlavních úkolech své vlády

Premiér Andrej Babiš (ANO) představil poslancům při jednání Sněmovny o vyslovení důvěry jeho vládě hlavní úkoly svého menšinového jednobarevného kabinetu od politiky k Evropské unii přes investice po bezpečnost. V téměř hodinovém projevu se také ohradil proti tvrzením, že ohrožuje demokracii, a slíbil, že bude poslancům naslouchat. Vedle Evropské unie, investic a bezpečnosti mluvil také o digitalizaci státní správy, o důchodové reformě a o reformě státu. "My máme program pro všechny, a proto si myslím, že byste nás ve finále měli podpořit," podotkl závěrem Babiš. Slíbil mj. důchodovou reformu, rychlejší přípravu dálnic a vysokorychlostních tratí i investice do jaderné energetiky. Zopakoval, že plánuje vlaky zdarma pro studenty a seniory a vyšší důchody. Poznamenal, že vládní program je dobrý a že udělá vše pro to, aby jej plnil.

Kabinet ale důvěru téměř s jistotou nezíská, ostatní strany deklarovaly, že budou hlasovat proti vládě. "Pokud tu důvěru dneska nedostaneme, tak uvidíme, jak bude dál," uvedl ministerský předseda, který má od prezidenta Miloše Zemana slíbený i druhý pokus o sestavení kabinetu. Babišova vláda by mohla mít podle lídra Pirátů Ivana Bartoše přídomek "slibem nezarmoutíš". Piráti nevěří, že by vláda měla vůli svůj program prosazovat. Lidovci podle předsedy Pavla Bělobrádka nevidí žádný důvod pro podporu Babišovy vlády, která si nevyjednala důvěru či toleranci. Bělobrádek nevyloučil koalici s ANO.