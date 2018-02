Babiš: Pošta je v rozkladu a nemá strategii

Česká pošta je v rozkladu, je netransparentní a nemá žádnou strategii. Novinářům to řekl premiér Andrej Babiš. Zdůvodnil tak čtvrteční odvolání generálního ředitele podniku Martina Elkána ministrem vnitra. Elkán má skončit ke konci února. "Tahle firma vždy byla netransparentní. Nikdy jsem se nedozvěděl, jak vybírá IT zakázky a pan ředitel měl plat celkově až osm milionů ročně. To jsem vždy považoval za skandální a odvolání považuji za správné a samozřejmě, že tam bude otevřené výběrové řízení," uvedl Babiš. Zmínil pošťačky, které berou 14.000 Kč měsíčně a řidiče s 19.000 korun, průměrná mzda v Česku je přitom o 10.000 Kč vyšší. Lidé přitom podle něj zaměstnancům pošty nadávají. Vedle špatných platových podmínek pošta ztrácí svůj podíl na trhu, řekl Babiš.