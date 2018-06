Babiš poslal na Hrad dopis, kde jako alternativu navrhl Hamáčka

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí navrhl prezidentu Miloši Zemanovi jmenovat ministrem zahraničí europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD). Ve stejný den v dopisu na Hrad napsal, že pokud by se Zeman rozhodl nevyhovět, navrhuje, aby byl vedením resortu pověřen šéf ČSSD Jan Hamáček. Vyplývá to z dokumentů, které zveřejnil úřad vlády. Hamáček předtím vyzval Babiše, ať komunikaci s Hradem zveřejní kvůli několikadenním dohadům veřejnosti o ústavnosti jeho pověření vedením diplomacie. Zeman kvůli svým výhradám k Pochemu už před středečním jmenováním nového kabinetu avizoval, že návrhu na jeho jmenování nevyhoví. Vedením diplomacie pak ve středu pověřil nového šéfa vnitra Hamáčka. Protože Babiš v minulých dnech trval na tom, že na Hrad s ohledem na koaliční smlouvu s ČSSD poslal jen jeden návrh s Pochem, vyvstaly pochybnosti o ústavnosti chování prezidenta, který by neměl návrh předsedy vlády překročit.

Zeman ve čtvrtek uvedl, že na Hrad kromě oficiální pondělní nominace ministrů přišel také dopis, kde mu Babiš pro případ nesouhlasu s Pochem navrhoval Hamáčka. Tuto verzi dnes v Bruselu potvrdil Babiš i zveřejněné dokumenty. V prvním z dopisů s pondělním datem navrhuje Babiš Hradu jmenování všech ministrů včetně Pocheho. V druhém reaguje na nezveřejněný dopis Hradu z předchozího dne. "Pro případ, že byste se rozhodl nevyhovět mému návrhu (...) a nejmenoval byste členem vlády pana Miroslava Pocheho, navrhuji, abyste řízením ministerstva zahraničních věcí dočasně pověřil (...) Jana Hamáčka," napsal.