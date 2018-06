Babiš popírá, že by Česko slíbilo Německu dohodu o vracení migrantů

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) není pravda, že Česká republika přislíbila dohodu o urychleném navracení migrantů z Německa do toho státu Evropské unie, kde byli zaregistrováni. Podle agentury DPA o tom informovala své koaliční partnery německá kancléřka Angela Merkelová, premiér Babiš ale tuto možnost dementoval. Babiš v prohlášení uvedl, že žádné jednání s Německem v této věci se nekonalo a že česká vláda by se k takové dohodě nepřipojila.

"Žádné jednání mezi Českou republikou a Německem v této věci neproběhlo a moje vláda ani neplánuje, že by se k dohodě, která by znamenala systematické přijímání ilegálních migrantů, připojila. Tyto poplašné zprávy považuji za úplný nesmysl. Žádné jednání neplánujeme. Není důvod o tom jednat. Zásadně to odmítáme," uvádí se v prohlášení českého premiéra. Příslib na politické úrovni získala Merkelová podle DPA také od Polska a Maďarska, které se stejně jako Česko doposud stavěly k její migrační politice kriticky. Dalšími státy jsou podle německé tiskové agentury Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko a Švédsko.