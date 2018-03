Babiš podporuje snahu Středočeského kraje o změnu určení daní

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) pokládá za logický požadavek Středočeského kraje na změnu rozpočtového určení daní (RUD), která by nejlidnatějšímu regionu v republice zajistila větší příjmy. Hejtmanství by mělo navrhnout legislativní změnu a bude na Sněmovně, aby o tom rozhodla, řekl Babiš novinářům při návštěvě regionu. "Středočeský kraj je vlastně jediný kraj u nás, který má dramatický nárůst obyvatel. Od roku 2000 to je de facto o 20 procent," uvedl Babiš.

Vedení středočeského hejtmanství dlouhodobě usiluje o zvýšení svého rozpočtu na základě rozpočtového určení daní pro kraje. Podmínky nastavené v roce 2000 podle něj už neodpovídají změnám v počtu obyvatel nebo situaci v dopravě a počtu spravovaných kilometrů silnic. V případě, že by byly tyto faktory zohledněny, mohl by kraj získat ročně do rozpočtu zhruba o 1,2 miliardy korun více.