Babiš oznámil, že ředitele GIBS Murína zprostí výkonu služby

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) uvedl, že neprodleně zprostí ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína výkonu služby. Poslancům bezpečnostního výboru ministerský předseda řekl, že v něj nemá důvěru. Babiš se rozhodl i na základě dokumentů státních zástupců. V jednom z nich se podle Babiše mimo jiné píše, že Murín účelově lhal žalobcům v kauze, v níž byl prověřován vysoce postavený policista. Opět zpochybnil i hospodaření inspekce.

Bývalý premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) na jednání uvedl, že se seznámil s dokumenty olomouckého vrchního státního zastupitelství o řediteli GIBS. Kázeňské řízení s ním na jejich základě nezahájil, a na svém tehdejším rozhodnutí by, jak uvedl, nic nezměnil. Pozastavil se nad tím, že GIBS je najednou ohrožením demokracie. "Kdo to bude příště?," tázal se. Poté, co Babiš citoval z dokumentu státních zástupců proti Murínovi, poslanci ODS Jana Černochová a Pavel Žáček a STAN Vít Rakušan opustili na protest jednání. "Tohle je opravu nechutné. To jsou 50. léta," řekla Černochová.