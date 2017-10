Předseda hnutí ANO Andrej Babiš po vítězství ve volbách oslovil všechny strany, co se dostaly do Sněmovny, a nabídl jim spolupráci. Doufá, že ho prezident Miloš Zeman pověří sestavením vlády. Chce, aby nový kabinet vznikl co nejrychleji.

Babiš řekl, že ho volební výsledek ANO, které získalo 29,6 procenta hlasů, překvapil. Vítězství ve všech krajích označil za neuvěřitelné. Podle něj hnutí i on osobně čelili poslední dva roky negativní kampani.