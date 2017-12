Babiš odmítl trvalé kvóty v navrhované reformě azylového systému

Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl trvalý přerozdělovací mechanismus imigrantů mezi členskými zeměmi Evropské unie, jak je v navrhované reformě evropského azylového systému. Při jednání sněmovního evropského výboru o pozicích Česka pro nadcházející jednání Evropské rady v Bruselu varoval v této souvislosti před novým pnutím v unii a případnými odchody dalších členských zemí z bloku.

"Návrh Evropského parlamentu je nepřijatelný a my s ním nesouhlasíme. Trváme na tom, aby tam kvóty nebyly a uděláme pro to všechno," řekl Babiš. Některé části navrhované reformy takzvaného dublinského systému jsou ale podle něho pozitivní. Ve výboru se mluvilo zejména o zrychlení azylového řízení, což by zefektivnilo navracení odmítnutých žadatelů o azyl do domovských států.