Babiš nesouhlasí s kompenzačním mechanismem pro migraci v EU

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) nesouhlasí s tím, aby v Evropské unii vznikl systém kompenzací, které by musely státy, jež nepřijímají migranty, poskytovat ostatním. Řekl to novinářům na setkání lídrů českého stavebnictví v Praze. O návrhu se v rozhovoru s německým nedělníkem Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) zmínila německá kancléřka Angela Merkelová. Podle Babiše by se EU v otázce migrace měla zaměřit na zastavení migračních toků mimo evropský kontinent.

Merkelová v rozhovoru pro FAS zmínila, že by v EU měl vzniknout flexibilní azylový systém, do kterého by každý stát přispíval způsobem podle svého uvážení, ovšem ve srovnatelné míře. Ve výsledku by tak země, které nebudou přijímat migranty, tuto svou odmítavou politiku kompenzovaly ostatním státům EU jiným způsobem. Kancléřka zároveň uvedla, že nechce dohodu o migrační politice prosazovat silově a chce najít řešení, které bude přijatelné pro všechny členské státy.