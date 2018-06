Babiš navrhne vládní kandidáty ke jmenování v pondělí, i Pocheho

Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne prezidentovi Miloši Zemanovi kandidáty na jmenování do nové menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD v pondělí. Bude mezi nimi i nominant sociální demokracie do funkce ministra zahraničí Miroslav Poche. Zeman ho odmítá zejména kvůli jeho postojům k migraci. Prezident dnes v rozhovoru pro Blesk.cz řekl, že Babiš Pocheho nenavrhl, kolonka v seznamu vládních adeptů byla podle něj u ministerstva zahraničí prázdná. Babiš ale uvedl, že se jednalo o neformální informace o nominacích. Předseda ČSSD Jan Hamáček v České televizi zdůraznil, že pokud by Babiš Pocheho na ministra nenavrhl, šlo by o porušení koaliční smlouvy. Opět však nevyloučil, že pokud Zeman Pocheho nejmenuje, mohl by diplomacii dočasně řídit sám. Kandidáta na ministra ovšem změnit nehodlá.

Prezident Miloš Zeman by mohl jmenovat novou vládu "velmi pravděpodobně" příští týden v úterý, nebo ve středu, termín se ještě dolaďuje. Zeman to řekl v dnešním rozhovoru pro Blesk.cz. Spor se stále vede o nominanta ČSSD Pocheho. Jako náměstek by Zemanovi nevadil. Proti Pochemu se o minulém víkendu ostře vymezili i komunisté. Právě o jejich hlasy by se měla vláda v dolní komoře opřít. Zemanova slova o možném jmenování vlády v úterý, nebo ve středu příštího týdne jsou pro premiéra Babiše novou informací. Uvedl, že z Hradu zněl až červenec.