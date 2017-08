Babiš nahlédl do žádosti o své vydání k trestnímu stíhání

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve středu dopoledne nahlédl do policejní žádosti o své vydání k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Před zahájením jednání sněmovního mandátového a imunitního výboru to řekla jeho předsedkyně Miroslava Němcová (ODS). Výbor odpoledne jedná o tom, zda dá doporučení Sněmovně, aby Babiše a šéfa sněmovního klubu ANO Jaroslava Faltýnka vydala policii. Členové výboru požádali o vydání trestního spisu, policie jim ale pouze umožnila do něj nahlédnout. Němcová tuto možnost nevyužila. Pozvánku na středeční schůzi dostali také vyšetřovatel případu Pavel Nevtípil a dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch. Až po nich předstoupí před členy výboru Babiš a Faltýnek. Organizační výbor navrhl, aby Sněmovna o vydání Babiše s Faltýnkem hlasovala ve středu 6. září.