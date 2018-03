Babiš: Migrační krizi je třeba mnohem aktivněji řešit mimo Evropu

Migrační krizi je třeba mnohem aktivněji řešit mimo Evropu. V rozhovoru s německým deníkem Die Welt to řekl český premiér Andrej Babiš. Podle něj Evropa potřebuje novodobý Marshallův plán, který by pomohl lidem přímo v jejich zemích, například v Sýrii. Babiš rovněž vyzval Evropskou unii, aby brala obavy České republiky vážně a aby nedocházelo k jejímu přehlasování, jako v případě uprchlické otázky. Babiš v rozhovoru odmítl výtky, že Česko se vůči zbytku EU chová nesolidárně. "Z naší země jde každý rok deset miliard eur z podílu na zisku především do evropských zemí, jejichž firmy u nás investují," řekl Babiš. "Jsme rádi, že tu jsou. Ale ony tu také dělají dobré obchody. A často pocházejí právě z těch zemí, které nám vyčítají nedostatek solidarity," dodal šéf české vlády a hnutí ANO.