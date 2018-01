Babiš: Memorandum o těžbě lithia je pro nás neplatné

Memorandum o těžbě lithia je neplatné, řekl na tiskové konferenci po jednání vlády premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Dodal, že kabinet dal za úkol ministrovi průmyslu Tomáši Hünerovi (za ANO) dojednat právní nezávaznost dokumentu. Ministr by měl také zaúkolovat státní podnik Diamo, aby provedl průzkum ložiska. Premiér doplnil, že se neobává případných soudních sporů ani arbitráží ze strany European Metals Holdings (EMH), se kterou před sněmovními volbami podepsal memorandum Hünerův předchůdce Jiří Havlíček (ČSSD). EMH ani ministerstvo průmyslu Babišova slova nekomentovaly. Babiš ve středu kritizoval Hünera za to, že svá jednání o úpravě memoranda nekonzultoval s vládou. Hüner minulý čtvrtek po schůzce s těžaři informoval, že Česko uzavře s EMH do jednoho týdne dodatek k dohodě, kterou s nimi uzavřel loni na podzim jeho předchůdce. Podle Babiše měl ministr jen předložit vládě analýzu.

V Česku je evidováno 571,5 milionu tun rudy s 1,14 milionu tun lithia. Lithium je považováno za kov budoucnosti, využívá se mimo jiné při výrobě baterií. V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia - naprostá většina na Cínovci a malé množství v ložisku ve Slavkovském lese.