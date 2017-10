Babiš: Jednat o koalici nemá smysl, ostatní nechtějí debatovat

Předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš považuje za zbytečné v tuto chvíli jednat o koaliční vládě. V diskusním pořadu televize Prima Partie uvedl, že ostatní strany nechtějí debatovat o programu. Babiš ani týden po sněmovních volbách, které ANO drtivě vyhrálo, nenašel potenciálního koaličního partnera a chce zkusit sestavit menšinovou vládu z ministrů ANO a nestranických odborníků. Předčasné volby odmítá, v úterý hodlá seznámit s úmysly na personální složení kabinetu prezidenta. "Bohužel strany kategoricky odmítají spolupráci s námi a je to tak kategorické, že vyjednávat o nějaké koaliční vládě nemá smysl," řekl Babiš. Hlasování o důvěře menšinové vládě by chtěl stihnout do Vánoc. Sněmovnu chce přesvědčit tím, že vláda bude složená, jak řekl, z kvalitních lidí. Zmínil se také, že nynější ministr obrany Martin Stropnický by měl mít v příští vládě jinou funkci.