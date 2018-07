Babiš jednal s čínským premiérem o rozšiřování obchodních styků

Premiér Andrej Babiš jednal v sobotu v Sofii s čínským premiérem Li Kche-čchiangem o možném rozšiřování českého obchodního zastoupení v dalších městech Číny i o dalším rozvoji společného strategického partnerství. Hovořili také o nadcházejícím mezinárodním dovozním veletrhu v Šanghaji. Podle předběžných plánů by měl českou delegaci vést prezident Miloš Zeman. Informovala o tom mluvčí vlády Petra Doležalová.

Dvoustranná schůzka se konala po skončení summitu mezi 16 státy střední a východní Evropy s Čínou, který se uskutečnil v bulharské metropoli. Dohodu o strategickém partnerství uzavřelo Česko s Čínou v březnu 2016, a to u příležitosti návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Praze. Babiš v Sofii řekl, že se chce po návratu do Prahy setkat se zástupci firem, hospodářské komory i svazu průmyslu a zjistit, jaké konkrétní výrobky chtějí v Číně prodávat. Hlavní prioritou pro Českou republiku podle Babiše je, aby byl čínský trh více přístupný. "Naše obchodní bilance je velmi negativní, de fakto dovážíme desetkrát více, než vyvážíme," řekl Babiš s tím, že Čína je druhý největší dodavatel ČR, nicméně z hlediska našeho exportu je až na 17. místě. Obrovský potenciál má v Číně například civilní letectví, což je oblast, ve které by Češi mohli uspět, doplnil Babiš.