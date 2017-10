Babiš: Hnutí ANO nepostaví kandidáta do prezidentské volby

Hnutí ANO nepostaví vlastního kandidáta do prezidentské volby. Novinářům to řekl předseda Andrej Babiš. Prezidentská volba podle něho zatím není pro ANO téma, po parlamentních volbách řeší novou Sněmovnu. "Nasazení někoho už je v podstatě úplný nesmysl. Já si nemyslím, že někdo bude volit pana prezidenta podle toho, co bude říkat nějaký Babiš," uvedl předseda ANO.

Téma prezident podle něho není vůbec na stole. Pokud by byl někdo z ANO chtěl být prezidentem, musel by to podle Babiše "brutálně odmakat v terénu". "Jako já jsem odmakal kampaň," podotkl. Na jaře Babiš nasazení kandidáta ANO do prezidentské volby nevylučoval. Uvedl tehdy, že přístup k volbě hlavy státu bude řešit po sněmovních volbách.