Babiš: Fiskální pakt EU nebude mít na Česko žádné dopady

Přistoupení k evropskému fiskálnímu paktu nebude mít na Česko žádné dopady, řekl senátorům premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Ratifikace smlouvy, kterou ve středu podpořila vláda, může podle něho ovlivnit obraz České republiky v Evropské unii. "Nemůžeme být na všechno negativní," řekl před senátory Babiš, když rekapituloval závěry prosincového evropského summitu. Fiskální pakt podle něho nemá nic společného se vstupováním do eurozóny. "Nechceme vstupovat, nevidíme na to důvod, je to teď nevýhodné," uvedl premiér. Zopakoval, že Česko nechce ručit za řecké dluhy a za dluhy evropských bank. "Eurozóna se musí reformovat," uvedl. Babiš soudí, že při přijetí eura by se koruna měnila v kurzu 20 ku jedné, čemuž by prý asi "netleskali ani exportéři".

Fiskální pakt je mezinárodní smlouvou, která byla podepsána v roce 2012 pětadvaceti členskými státy EU. Nepodepsala ji Velká Británie, Česko a Chorvatsko. Platí od 1. ledna 2013 a unijní země mohou k paktu přistupovat kdykoliv. Obsahem paktu je rámec pro rozpočtovou kázeň a koordinaci hospodářských politik členských států. Státy eurozóny a signatáři mimo eurozónu, kteří oznámili úmysl být ustanoveními vázáni, musí zavést do vnitrostátního práva pravidlo vyrovnaných rozpočtů vládního sektoru.