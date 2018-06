Babiš doufá, že summit Trumpa s Kimem odstraní riziko války

Premiér Andrej Babiš (ANO) vnímá setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s vůdcem Severní Koreje Kim Čong-unem pozitivně. Doufá, že se podaří věci dotáhnout do konce a odstraní se riziko války v regionu. Novinářům také řekl, že se v minulosti měly i jiné konfliktní oblasti řešit jednáním, a ne vojenskými intervencemi. Babiš řekl, že Trump je obchodník a snaží se řešit problémy. "Samozřejmě, pokud to dopadne a ten nedemokratický režim se vzdá jaderných zbraní, tak to bude velký úspěch. Na druhé straně samozřejmě americká média ho kritizují za to, že si s tím člověkem, reprezentantem toho nedemokratického režimu, vůbec sedl za stůl," řekl český premiér. Také ministerstvo zahraničí na twitteru uvedlo, že výsledky summitu vítá.

Severní Korea se na dnešním summitu se Spojenými státy v Singapuru zavázala pracovat na úplném odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova, zatímco Washington slíbil poskytnout Pchjongjangu bezpečnostní záruky.