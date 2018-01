Babiš doporučil Zemanovi, ať deklaruje, že nechce na východ

Premiér Andrej Babiš (ANO) podpořil i pro druhé kolo voleb současného prezidenta Miloše Zemana. Doporučil mu ale, aby jasně deklaroval, že nechce orientaci země na východ a že do Ruska a Číny jezdí jen proto, aby podpořil české podnikatele. Uvedl přitom, že zahraniční politika je v kompetenci vlády. Zeman by se měl podle Babiše také distancovat od některých svých spolupracovníků. Nikoho konkrétně nejmenoval, řekl, že je všichni znají. Babiš gratuloval Zemanovi i jeho soupeři Jiřímu Drahošovi k postupu do druhého kola. To podle něj bude zajímavé a skutečnost, že Zeman měl v prvním kole vyšší procentní zisk než před pěti lety, je dáno i rozdílnou situací. V roce 2013 žádný z kandidátů prezidentskou funkci neobhajoval.