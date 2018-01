Babiš: ČR bude proti povinnému přerozdělování azylantů v EU

Vláda podle svého předsedy Andreje Babiše (ANO) udělá vše proti povinným kvótám na uprchlíky nebo proti přerozdělování žadatelů o azyl, které plánuje EU. Premiér to uvedl ve Sněmovně v úvodu debaty nad návrhem unijní reformy azylové politiky. Diskusi prosadilo hnutí SPD. Tvrzení jeho předsedy Tomia Okamury, že ČR je migranty ohrožena, Babiš odmítl. Vyzval Okamuru, aby přestal strašit lidi. "Kvóty jsou neefektivní, nefungují a rozdělují Evropu," uvedl Babiš. Podle něj je i návrh na povinné přerozdělování žadatelů o azyl mezi členskými státy EU "cesta pro další rozdělování Evropy a je to cesta do pekel".

Vláda proto podle premiéra udělá vše pro to, aby Česko se svým odmítavým postojem nebylo v této věci v radě ministrů EU přehlasováno, jako se tomu stalo v případě kvót. "Máme na to plán, ale nechci říkat, koho jak oslovíme. Cíl je jasný - zamezit tomu, aby se stalo to, co se už jednou stalo," uvedl. Odmítnout celou reformu azylové politiky EU, což požaduje SPD kvůli narušení suverenity ČR, by podle premiéra nebylo dobré, protože novelizace má za cíl také zjednodušit azylové postupy a zabránit zneužívání azylového řízení. Babiš předpokládá, že o reformě se bude vyjednávat až do června.