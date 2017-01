Zprávy Babiš chce zrušit prodej pozemků v lyžařském areálu v Harrachově

18-01-2017 12:56 | Zdeňka Kuchyňová

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) požaduje po majetkovém úřadu zastavení prodeje pozemků státu v lyžařském areálu v Harrachově. Po zrušení prodeje má být v novém výběrovém řízení vybrán nový majitel podle výše nabízené ceny. Státní pozemky, na nichž jsou dvě třetiny skiareálu, má získat za 56,5 milionu korun provozovatel krkonošského střediska, společnost Sportovní areál Harrachov. Na průběh prodeje, včetně všech znaleckých posudků, nařídil ministr financí neprodlenou kontrolu. "Respektuji snahu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodat areál jako celek, trvám však na uskutečnění výběrového řízení, které je tím nejlepším znaleckým posudkem na skutečnou cenu nemovitosti," uvedl ministr.

Krajané z okolí Washingtonu jednotný názor na Trumpa nemají 18-01-2017 13:15 | Zdeňka Kuchyňová Čeští a slovenští krajané, kteří se pod hlavičkou washingtonského Sokola každé úterý scházejí na základní škole Wood Acres v Bethesdě v americkém státě Maryland k volejbalovému zápasu, jednotný názor na zvoleného prezidenta Donalda Trumpa nemají. V rozhovoru s ČTK se však shodli, že loňská volební kampaň patřila mezi nejagresivnější v historii USA. "On řekne v rozčilení věci, které ani nemyslí a které nemá v úmyslu provést," řekl Čech, který se představil jako Vladimír. "Osobně jsem rád, že Trump je prezidentem. Aspoň je to člověk, který nemá politickou minulost. A není to politik, který vám řekne to, co chcete slyšet, ale neřekne vám pravdu," vysvětluje Vladimír, který žije v USA od roku 1984. U Trumpa se Vladimír obává jeho přílišné horkokrevnosti, kdy by některá jeho unáhlená reakce mohla poškodit zahraniční vztahy. "Naopak ekonomice rozumí velmi dobře," řekl. Pokud jde o přistěhovalectví, zastává Vladimír Trumpův názor, že imigrace do USA je možná pouze legální cestou.



Osmatřicetiletá Martina Kallanová, původem ze Slovenska, loňskou volební kampaň označila za divokou. Trumpa nazvala nepředvídatelným, takže nikdo neví, jakým směrem se Amerika teď vydá. "Já doufám, že nesplní nic z toho, co slíbil," dodala. "Volby jsem prožívala velmi těžce. Byli dva kandidáti a ani jeden se mi nelíbil," přiznává dvaačtyřicetiletá Češka Radka Herndonová, která v USA žije 16 let. Herndonová se nakonec rozhodla dát hlas Clintonové. S příchodem Trumpa se obává problémů, Amerika je podle ní již rozdělená mezi černochy a bělochy.

CIA zpřístupnila miliony dokumentů, týkají se i Československa 18-01-2017 13:13 | Zdeňka Kuchyňová Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) zveřejnila na internetu téměř 13 milionů stránek odtajněných dokumentů, které byly dosud přístupné pouze ze čtyř počítačů v národním archivu v Marylandu. V online knihově je zároveň mnoho materiálů, které se týkají Československa. Například zpráva z roku 1947 informuje o stavu tankového arzenálu v zemi a v dokumentu z roku 1954 se píše o "zprávách ze slovenského posádkového města Košice, které naznačují, že československá armáda nyní vlastní, a to pouze na krátký čas, polní atomové dělo". Podle těchto zpráv byly hlášeny také tajné střelecké testy za přítomnosti sovětských expertů.

Slovanskou epopej nikdy nevlastnila Praha, uvedl Muchův příbuzný 18-01-2017 13:11 | Zdeňka Kuchyňová Kulturní památka Slovanská epopej nikdy nepřešla do vlastnictví Prahy, a spadá tak do dědictví po manželce autora díla Alfonse Muchy. Právník malířova příbuzného Johna Muchy to uvedl u soudu, který začal projednávat Muchovu žalobu na Prahu. Hlavní město se hájí mimo jiné tím, že malíř vlastníkem pláten vůbec nebyl, protože jejich vytvoření si u něj objednal americký mecenáš Charles Crane, který je věnoval Praze. John Mucha podal žalobu na určení vlastnictví, protože se snaží zabránit zapůjčení Slovanské epopeje do Asie, kam má dílo odcestovat již příští měsíc. "Zatím nemám za prokázané, že by pan Alfons Mucha někdy byl majitelem Slovanské epopeje," konstatovala v závěru jednání soudkyně Martina Tvrdková z Obvodního soudu pro Prahu 1. John Mucha jí musí do 30 dnů předložit důkaz, že malíř nebyl pouhým zhotovitelem díla. Žalobce chce pátrat v Craneově archivu po dokumentech, které by doložily, že se Crane nikdy necítil být vlastníkem epopeje. Muchův příbuzný argumentuje tím, že Praha nikdy nesplnila malířovu podmínku, podle níž měla pro epopej vystavět důstojné prostory.

Pokračuje soud proti hidžábu, soudkyně vykázala veřejnost 18-01-2017 13:08 | Zdeňka Kuchyňová Žaloba somálské studentky na Střední zdravotnickou školu v Praze 10 kvůli zákazu nošení hidžábu se bude projednávat neveřejně. Jeden z přítomných si v síni nasadil motorkářskou přilbu s tím, že vyjadřuje svou víru. Soudkyně ho z jednání vykázala a odpůrci islámu začali pak v soudní síni zpívat státní hymnu. Soudkyně Daniela Čejková proto veřejnost po hodině jednání vykázala. Ayan Jamaal Ahmednuurová tvrdí, že ji instituce nepřímo diskriminovala v přístupu ke vzdělání a svobodné volbě povolání, po škole požaduje 60.000 korun a omluvu.



Během veřejné části jednání vypovídala svědkyně Blanka Štefano ze Společnosti pro příležitosti mladých migrantů. Štefano byla u první schůzky Ahmednuurové se zástupkyní ředitelky v červnu 2013. Soudu řekla, že se na schůzce řešila nemožnost nošení hidžábu při praxi v nemocnici, o tom, jestli může studentka nosit šátek při teoretické výuce, se prý nemluvilo. Dalších schůzek se Štefano nezúčastnila. Ředitelka školy už v listopadu vypověděla, že původní jednání s dívkou se konalo "ve velmi příjemné atmosféře". Ahmednuurová prý hidžáb na hlavě neměla. První školní den ji pak vyvolala rozhlasem, protože dívka nedodržela dohodu, podle níž měla ráno přinést chybějící doklady. O zákazu nošení hidžábu podle ní vůbec nemluvily.

Jourová chce evropského prokurátora prosadit do poloviny roku 18-01-2017 13:05 | Zdeňka Kuchyňová Eurokomisařka Věra Jourová chce vznik úřadu evropského prokurátora prosadit do poloviny roku, byť se k němu některé země včetně Polska staví záporně. Jourová to řekla senátorům při představení plánů Evropské komise, která se chce v letošním roce soustředit na zajištění bezpečnosti a hospodářský růst. Úřad evropského prokurátora by měl stíhat velké přeshraniční daňové podvody nebo korupci při rozdělování peněz z evropských fondů. Podle Jourové bude pro příjemce unijní dotací do budoucna zásadní, zda se do projektu evropského prokurátora zapojí. Senát se loni opakovaně vyslovil proti vzniku nového úřadu navzdory ústupkům, jichž dosáhla vláda. Senátoři ve svém usnesení dali přednost rozvoji agentury Eurojust, která podle nich poskytuje členským státům možnost spolupráce při stíhání mnohem širšího okruhu trestné činnosti.

Nominacím na Českého lva vládnou Masaryk, Anthropoid a Učitelka 18-01-2017 13:02 | Zdeňka Kuchyňová Životopisné drama režiséra Julia Ševčíka Masaryk věnované osudu diplomata a politika Jana Masaryka získalo 14 nominací na Českého lva. Celkem 12 nominací má snímek Anthropoid v režii Seana Ellise a devět drama Jana Hřebejka Učitelka. Následuje film Já, Olga Hepnarová režisérů Tomáše Weinreba a Petra Kazdy, který získal osm nominací. Výsledek prvního kola hlasování svých členů oznámila Česká filmová a televizní akademie (ČFTA). Laureáti převezmou ocenění 4. března 2017 v pražském Rudolfinu.

Na pražském letišti začal fungovat odbavovací systém za 61 mil. Kč 18-01-2017 13:01 | Zdeňka Kuchyňová Na pražském Letišti Václava Havla začalo fungovat 17 nových automatických bran, které kontrolují cestující. Kontroly cestujících, kteří z letiště odlétají mimo EU, nebo z jiných zemí přicestují do EU, mají být rychlejší a bezpečnější. Vybudování vyšlo na téměř 61 milionů korun. Novinářům to řekl policejní prezident Tomáš Tuhý. Systém spočívá v tom, že cestující přijde k automatické bráně, kde musí přiložit cestovní doklad. Systém doklad vyhodnotí a zjistí, jestli například není falešný. Systém dokáže vyhodnotit 2897 typů dokladů z 206 států. Pokud je vše v pořádku, tak brána cestujícího pustí dovnitř, kde mu pomocí kamerového systému zkontroluje obličej. Když je i tato kontrola úspěšná, tak je cestující vpuštěn do vnitřních prostor letiště k dalšímu odbavení. Pokud naopak nastane problém, cestující musí projít policejní kontrolou.

Stát bude platit školy asi podle počtu odučených hodin, ne žáků 18-01-2017 12:58 | Zdeňka Kuchyňová Stát bude od září příštího roku platit školy zřejmě podle počtu odučených hodin na základě vzdělávacích programů, nikoli pouze podle počtu žáků jako nyní. Reformu financování obecních a krajských škol přinese novela, kterou schválila Sněmovna. Do předlohy, která míří k posouzení senátorům, navíc dolní komora vložila úpravu ochrany učitelů a spolupráce středních odborných škol a učilišť s podniky.



Novela školského zákona zkvalitní vzdělávání a omezí riziko vylidňování venkova. Novinářům to po hlasování poslanců řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Ministryni školství Kateřině Valachové (ČSSD) rovněž slíbil svou podporu při jednání o zajištění peněz pro školství ze státního rozpočtu na příští roky.

