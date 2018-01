Babiš chce zrušit nařízení, které zvýšilo mzdy řidičů autobusů

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce zrušit nařízení, kterým vláda k začátku roku 2017 zvedla minimální mzdy řidičů linkových autobusů. Novinářům to řekl po jednání kabinetu s Asociací krajů. Zvyšování mezd bylo podle něj akcí bývalého premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) před krajskými volbami. Babiš uvedl, že hnutí ANO v koaličním kabinetu hlasovalo proti opatření a považuje ho za nesmysl. Vláda v roce 2016 rozhodla, že od následujícího ledna stoupnou minimální mzdy řidičů autobusů zhruba o třetinu ze 71,60 Kč na hodinu na 98,10 Kč. Zvýšily se i další příplatky. Kraje objednávají veřejnou dopravu a potřebné linky dotují. V červenci vláda schválila příspěvek zhruba 394 milionů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Záměr zrušit nařízení kabinetu, díky němuž stoupla minimální mzda řidičů, kritizuje vedení dopravní společnosti GW Jihotrans, která v jižních Čechách zajišťuje většinu linkových autobusů. Podle ředitele Roberta Krigara firma řidičům chybějící peníze nahradit nemůže. "My nemáme na to řidičům mzdy v této výši udržet, kdyby to nařízení padlo. Nechápu, že to přichází v dnešní době, když v Praze nemá kdo jezdit, na Liberecku nemá kdo jezdit, nechápu, kde chtějí ty lidi sehnat," řekl Krigar ČTK.

Vláda Andreje Babiše (ANO) se chystá navštívit všechny kraje a tamní záležitosti při tom řešit přímo na místě s hejtmany. Babiš podporuje to, aby se Asociace krajů stala jako celek připomínkovým místem v rámci legislativního procesu. Konat by se také měly schůzky jednotlivých ministrů s hejtmany, kteří mají v rámci asociace na starosti příslušnou oblast.