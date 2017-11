Babiš chce sestavit vládu, která bude v EU aktivní

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš chce sestavit vládu, která se bude aktivně podílet na reformě Evropské unie. Babiš, kterého prezident Miloš Zeman v úterý pověřil jednáním o sestavení nové české vlády, to řekl po schůzce s lídrem frakce ALDE v Evropském parlamentu Guyem Verhofstadtem. Babiš prohlásil, že není důvod, proč by Česko nemohlo v EU důrazněji prosazovat vlastní zájmy. Babiš zmínil, že Česká republika by mohla obsadit místo ředitele evropského policejního úřadu. Českým kandidátem na místo šéfa Europolu je bývalý policejní ředitel Oldřich Martinů. Babiš, který ve svých vystoupeních bývá vůči EU často kritický, poukázal na přínosy evropské integrace. "Ten projekt je skvělý hlavně z toho důvodu, že máme mír, ale problémy, které tu jsou, se neřeší už dlouho," podotkl.