29-01-2017 16:47 | Martina Bílá

Podle Babiše jsou ceny datových služeb v Česku nejvyšší v Evropě. Chce proto, aby se vláda zasadila o jejich snížení. Záležitost podle vicepremiéra spadá do kompetence ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka (ČSSD).

Ministr financí a vicepremiér Andrej Babiš (ANO) chce, aby se koaliční rada zabývala cenou mobilních datových služeb. Řekl to v pořadu Partie v televizi Prima. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) se počátkem února sejde s představiteli Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), s nimiž chce situaci řešit. ČTÚ v minulosti vícekrát vyzýval operátory, aby snížili velkoobchodní ceny datových služeb v síti LTE. Firmám O2 a Vodafone pohrozil odebráním licencí.

Bankovní rada České národní banky na měnovém zasedání ve čtvrtek 2. února nechá sazby na minimech a oznámí pokračování devizových intervencí. Vyplývá to z odhadů analytiků oslovených ČTK. Centrální banka ve čtvrtek zveřejní i novou makroekonomickou prognózu, ve které ekonomové očekávají zohlednění výrazného růstu inflace koncem loňského roku. To by podle nich mohlo vést k rychlejšímu konci intervencí. Bankovní rada před Vánocemi zopakovala, že jako pravděpodobný termín ukončení režimu devizových intervencí vidí polovinu roku 2017.