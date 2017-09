Babiš chce, aby ho Sněmovna vydala k trestnímu stíhání

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš při zahájení středeční schůze Sněmovny požádal poslance, aby ho v případu Čapí hnízdo vydala k trestnímu stíhání. Kauzu přitom označil za účelovou a za snahu ovlivnit nadcházející volby. Sněmovna hlasování o vydání Babiše a prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání zařadila jako první bod své schůze. Policie chce oba poslance obvinit v souvislosti s padesátimilionovou dotací na stavbu farmy Čapí hnízdo. Sněmovní mandátový a imunitní výbor doporučil už dřív plénu žádosti policie vyhovět. Sněmovna tak s největší pravděpodobností oba poslance ke stíhání vydá.

Babiš a Faltýnek čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Čapím hnízdem od sklonku předloňska. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Loni Babiš ve Sněmovně řekl, že v té době vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky, nynější manželky Moniky Babišové. Po několika letech, kdy farma dodržovala dotační podmínku, se vrátila do skupiny Agrofert. Skupinu Babiš letos převedl kvůli novele zákona o střetu zájmů do svěřenského fondu. Okolnosti dotace prověřuje také Evropský úřad proti podvodům (OLAF). Vyšetřování by mohl uzavřít do konce roku.