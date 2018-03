Babiš chápe, že pro dopravce je zpětné vyplácení mezd likvidační

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) chápe, že pro tuzemské dopravce by bylo případné zpětné doplacení mzdy řidičům na německou úroveň likvidační. Směrnice o vysílání pracovníků by se podle něho na dopravu proto neměla vztahovat. Podle návrhu obecných pravidel směrnice o vysílání pracovníků by řidiči kamionů měli v každé zemi splňovat obvyklé podmínky pro zaměstnávání, tedy alespoň minimální mzdu, další náhrady i smluvní podmínky. Jeden z českých řidičů už si v Německu vymohl doplacení mzdy na tamní úroveň. Podle Česmad se nyní o tuto možnost zajímají stovky řidičů, což prý může způsobit hromadný krach nejen dopravních firem. Babiš uvedl, že se minulý týden podařilo nalézt předběžnou shodu v EU na revizi směrnice, v níž se povedlo prosadit, aby doprava měla kvůli svojí specifické povaze a vysoké mobilitě řidičů vlastní pravidla.