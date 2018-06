Aviatik zdolal na replice letounu z r. 1913 cestu z ČR do Francie

Zhruba 21 letových hodin trvala sedmdesátiletému aviatikovi Vladimíru Handlíkovi cesta z Česka do Francie a zpátky, kterou v uplynulých dnech zdolal na replice francouzského letounu Caudron G3 z roku 1913. Díky větru v zádech mu přitom cesta domů trvala o něco kratší dobu než tisícikilometrový přelet z Mladé Boleslavi do La Ferté Alais. Repliku letadla, která je jednou ze dvou v Evropě, v mladoboleslavském leteckém muzeu dokončili před rokem. Stavba trvala osm let, na výrobu Handlík ale pomyslel poprvé už v roce 1994, kdy s modelem Caudronu G3 vyhrál mistrovství světa v nizozemském Arnhemu a o rok později mistrovství Evropy v Polsku.

Cestu do Francie a zpátky připravil Handlíkův syn Petr. Svého otce po celou dobu přeletu také doprovázel v historickém dvouplošníku Polikarpov Po-2, který pro Caudron vezl potřebné palivo.