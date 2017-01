20-01-2017 12:45 aktualizováno | Milena Štráfeldová

Autorské poplatky se asi budou moci do budoucna zvyšovat maximálně o inflaci. S požadavkem kolektivních správců na jejich vyšší zdražení by muselo předem souhlasit ministerstvo kultury. V novele autorského zákona to schválila Sněmovna. Sněmovna tím reagovala na avizované zvýšení poplatků až o polovinu, jak to navrhoval Ochranný svaz autorský nebo Intergram. Kritici tyto požadavky kolektivních správců označovali za nehorázné, neboť by podle nich neúměrně zatížily obce, provozovatele pohostinství i hoteliéry. Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) je spokojen, že se novelou autorského zákona podařilo zabránit skokovému zvýšení autorských poplatků. Jeho úřad by ho teď neschválil.