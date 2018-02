Autor filmu o soudci Vašovi: Příběh se zrodil sám, bez scénáře

Když historik Pavel Paleček začal před lety připravovat první dokument o komunistickém prokurátorovi a soudci Karlu Vašovi, sám nevěděl, do čeho jde. Teprve postupně zjišťoval, že neblaze proslulý sovětský zpravodajec má na svědomí i další zločiny, než "jen" stěžejní účast na vykonstruovaných procesech. Když se mu naskytla možnost promluvit s jeho dcerou Galinou, rozhodl se natočit další film. Tentokrát ukázal soudce v osobní rovině - jako člověka, který ke svým nejbližším projevoval stejnou krutost a neústupnost, jaká stála život desítky lidí. Podle Palečka je potřeba zobrazovat i záporné hrdiny, protože k minulosti patří. O tom postupně přesvědčil i Galinu Vašovou, kterou otcovy zločiny zdrtily a vyjádřila soucit obětem totalitního režimu. Původně o otci vůbec mluvit nechtěla.

Dokument Křišťálový fantom díky tomu zasazuje události z Vašova života, jako útěk do SSSR, vězení či údajné zranění z války, do kontextu života jeho nejbližších. Galina prožila rané dětství s matkou ve fabrice, většinu času schovaná v krabici u jejích nohou. Galinin životní příběh v dokumentu rezonuje s osudem Milana Píky, syna generála Heliodora Píky, kterého Vaš nechal popravit. Dokumentarista se za ním vypravil do Bratislavy a také jeho přesvědčil, aby začal vyprávět. Film sleduje touhu obou hlavních protagonistů se setkat, zároveň ale i jejich obavy, zda to ustojí. "Neměli jsme k tomu žádný scénář, prostě jsme vzali kamery a točili. A teprve když posloucháte natočený materiál, začne se vám z toho rodit příběh. Sám jsem z toho byl překvapený," řekl historik, který prý během dokumentu několikrát čekal, že jeho úsilí ztroskotá.