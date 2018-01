Australský tenisový svaz řídí úspěšná manažerka s českými kořeny

Když má jedna z nejúspěšnějších australských byznysmenek, šéfka australského tenisového svazu a matka dvou dětí Jayne Hrdlicka zhodnotit to, čeho dosud dosáhla, nejprve jí vyvstane na mysli osud jejího otce - pražského rodáka a někdejšího hokejisty Richarda Hrdličky. Neměla by totiž odvahu učinit to, co on: utéct v pouhých 16 letech před komunisty do Spojených států a nechat všechno za sebou v naději, že jinde se mu bude dařit lépe. Rozsáhlý článek o dceři českého imigranta přinesl australský deník Herald Sun. Jedna z výkonných šéfek australské letecké společnosti Quantas v něm vzpomíná, že když sama v mládí hrála tenis, vnímala svého nyní pětaosmdesátiletého otce a stále aktivního tenistu jako svého průvodce. S přibývajícími roky se o něm dovídala více. Ovlivňuje také její náhled na život, i když je jednou z nejrespektovanějších žen v obchodním světě a už brzy bude řídit nejrychleji rostoucí mlékárenskou společnost v Austrálii.