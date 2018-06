Astronaut Andrew Feustel vyfotil Prahu z oběžné dráhy

Jak vypadá Praha z výšky přesahující 400 kilometrů, ukazuje fotografie z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), kterou zveřejnili organizátoři projektu Do kosmu s Krtkem 2018. Pořídil ji americký astronaut s vazbami na Česko Andrew Feustel, který nyní pobývá na ISS a vzal s sebou také postavičku Krtka z pohádek Zdeňka Milera. Pořadatelé vyberou ty nejhezčí fotografie a pošlou je Feustelovi na palubu. Na ISS zůstane do podzimu, teď je velitelem stanice. S Českem je spojen přes svou manželku Indiru, jejíž matka pochází z ČR. V minulosti už s sebou do vesmíru postavičku Krtka vzal, a to při letu v raketoplánu Endeavour v roce 2011.