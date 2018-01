Asi 13 pct Romů se učí podle osnov pro lehce mentálně postižené

Téměř každé osmé romské dítě se v základní škole učí podle osnov pro školáky s lehkým mentálním postižením. Týká se to zhruba 12,7 procenta romských školáků. Podíl se za poslední rok nezměnil. Vyplývá to ze zprávy o plnění plánu opatření, která mají přispět k začlenění romských dětí do běžných škol. Podle kvalifikovaných odhadů chodí v tomto školním roce do základních škol v Česku 33.704 Romů a Romek.

Evropský soud pro lidská práva v roce 2007 odsoudil Českou republiku za to, že přeřazením 18 romských dětí do zvláštních škol porušila jejich právo na vzdělání a diskriminovala je. Od září 2016 odstartovala v Česku takzvaná inkluze, tedy začleňování dětí se speciálními potřebami do běžných škol. Ministerstvo školství každoročně vládě předkládá zprávu o pokroku a plnění opatření. Babišův kabinet se s ní už seznámil. Informace resort pravidelně zasílá i Radě Evropy. Má je poskytnout do poloviny února, a to včetně statistik.