Armádní muzeum Žižkov pod pražským Vítkovem se před rozsáhlou rekonstrukcí naposledy otevřelo pro veřejnost. Všechny sbírky již byly v uplynulých měsících převezeny do muzea v Lešanech, nyní se uzavřou i expozice věnované první či druhé světové válce. Muzeum by se mělo znovu otevřít v roce 2020. Během oprav budovy budou rozšířeny výstavní prostory, zastřešeno bude třeba nádvoří muzea a zpřístupněno bude rozsáhlé podzemí či bývalé depozitáře. Budova, ve které sídlí Vojenský historický ústav (VHÚ), byla postavena téměř před 90 lety. O nutnosti její rekonstrukce se mluvilo řadu let. Oprava by měla stát zhruba 600 milionů korun.