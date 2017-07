Armáda do roku 2020 zmodernizuje 33 samohybných houfnic Dana a nakoupí 17 nových děl. Novinářům to řekl ministr obrany Martin Stropnický (ANO), který s tímto záměrem seznámil vládu. Hodnota celé zakázky by podle něj měla dosáhnout 1,27 miliardy korun. Podle dřívějších informací ministerstva obrany by smlouva mohla být podepsána v září. Modernizace by měla trvat do roku 2020. Ve stejnou dobu by podle Stropnického už měla být dokončena i soutěž na dodávku nových houfnic.