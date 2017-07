Armáda do roku 2020 zmodernizuje 33 samohybných houfnic Dana a nakoupí 17 nových děl. Sdělil to ministr obrany Martin Stropnický (ANO), který se záměrem seznámil vládu. Zastaralá děla by měla pro českou armádu zmodernizovat kopřivnická firma Tatra Trucks za asi 1,27 miliardy korun bez DPH. Podle dřívějších informací ministerstva obrany by smlouva mohla být podepsána v září. Samohybná kanonová houfnice 152 mm ShKH vz. 77 Dana byla vyvinuta již v 70. letech, jde proto o zastaralý bojový prostředek s krátkým dostřelem či zastaralým řídicím systémem palby. O nutnosti výměny či modernizace se mluví již několik let.