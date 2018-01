Armáda vyslala chemiky do Iráku, budou cvičit irácké kolegy

Česká armáda vyslala do Iráku 12 vojenských chemiků. V zemi bojující proti islámským radikálům budou cvičit irácké kolegy. Skupina odletěla i s vybavením armádním speciálem v sobotu krátce před 07:00 z vojenského letiště ve Kbelích. V Iráku bude půl roku. Mandát na vyslání vojáků do Iráku schválila vláda a Parlament na podzim 2016. V Iráku již působí letecký poradní tým, česká armáda do země vyslala i zdravotnickou jednotku nebo vojenské policisty.

Dvanáct příslušníků 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce bude od 1. února působit šest měsíců na základně Al-Taji severně od Bagdádu. Jejich úkolem bude poradní a výuková činnost při výcviku specialistů chemického vojska irácké armády v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení.