Česká armáda by se měla za pět až sedm let rozšířit až na 30.000 lidí, aktuálně jich má zhruba o 7000 méně. V Brně to uvedl ministr obrany Martin Stropnický /ANO/. Loni byl čistý přírůstek rekordní. Počet lidí v armádě se zvýšil o 1300 osob. K náborům má pomoci i růst rozpočtu, na kterém se Stropnický ve čtvrtek shodl s ministrem financí Ivanem Pilným. Jasno zatím není v rozpočtu na příští rok. Letos resort hospodaří s 52,5 miliardami korun. K tomu by měla podle Stropnického obrana dostat minimálně pět miliard, ideálně by ale přivítal přírůstek devět miliard.